Enrico Pea l’avventura di scrivere Un classico venuto dalla gavetta

Enrico Pea ha vissuto un percorso intenso e vario, segnato da esperienze che hanno influenzato profondamente la sua scrittura. La sua gavetta nel mondo letterario si è tradotta in una serie di incontri con autori emergenti e in una costante ricerca di nuove voci. Tra le sue attività, ha organizzato eventi e laboratori dedicati ai giovani scrittori, portando avanti una passione autentica. La sua storia rivela un impegno continuo nel mondo della letteratura italiana.

Per capire le opere di Enrico Pea, uno dei giganti della letteratura del Novecento, crediamo occorra, innanzitutto, scorrerne la vita, alquanto avventurosa. Rimasto orfano di padre, la madre, per provvedere alla famiglia, dovette trovarsi lavoro come domestica, e lui trascorrerà parte dell'infanzia con il nonno materno, Luigi Gasperetti, uomo introverso ma saggio e munifico, che gli insegna i rudimenti della vita. Momenti che ritroviamo, trasfigurati, nei suoi romanzi, tra cui Magoometto e Moscardino, soprannome datogli dal nonno. Il quale, benché sia un bimbo, non lo esonera dai lavori faticosi.