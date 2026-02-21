EnjoyBook 2026 Tommaso Cerno premiato con il Gianduiotto d' Oro 2026

Tommaso Cerno ha ricevuto il Gianduiotto d’Oro 2026 durante la cerimonia di EnjoyBook al Teatro Juvarra di Torino. La premiazione ha attirato numerosi ospiti e appassionati, che hanno applaudito il giornalista per il suo impegno nel raccontare storie di attualità. La serata si è conclusa con un brindisi e l’immagine di Cerno con il premio tra le mani. La manifestazione continua a essere un appuntamento importante nel panorama culturale torinese.

