EnjoyBook 2026 Tommaso Cerno premiato con il Gianduiotto d' Oro 2026

Tommaso Cerno ha ricevuto il Gianduiotto d’Oro 2026 durante la cerimonia di EnjoyBook al Teatro Juvarra di Torino. La premiazione ha attirato numerosi ospiti e appassionati, che hanno applaudito il giornalista per il suo impegno nel raccontare storie di attualità. La serata si è conclusa con un brindisi e l’immagine di Cerno con il premio tra le mani. La manifestazione continua a essere un appuntamento importante nel panorama culturale torinese.

La consegna del Gianduiotto d’Oro 2026 ha concluso la serata dell’ EnjoyBook 2026 al Teatro Juvarra di Torino. Il riconoscimento è stato attribuito al direttore Tommaso Cerno per “la passione, il coraggio e la lucidità” e in qualità di “eroe del giornalismo del nostro tempo con capacità di visione, apertura e confronto volto ad alimentare un dialogo pubblico vivace e consapevole". Prima della consegna del riconoscimento, Cerno è salito sul palco insieme a Vladimir Luxuria per un dialogo che ha toccato temi personali e questioni di attualità. A introdurre l’incontro è stata una battuta del direttore del Giornale: “Ogni volta che vengo a Torino attraverso le strade con un timore – riporta Torino Today –. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

