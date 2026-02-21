Energia quanto risparmiano imprese e famiglie con il Decreto Bollette

Il decreto bollette mira a far risparmiare quasi 4 miliardi di euro all’anno a imprese e famiglie, riducendo i costi energetici. La misura, proposta dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, prevede interventi concreti per abbassare le spese mensili di luce e gas. La relazione tecnica allegata indica come queste iniziative possano incidere sui bilanci di consumatori e aziende. La discussione sulle modalità di attuazione continua nel governo.

Ridurre il costo delle bollette energetiche di quasi 4 miliardi di euro all’anno. È questo l’obiettivo delle nuove misure allo studio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, contenute nella relazione tecnica al decreto bollette. Secondo le stime, lo scorporo della tassazione europea sulle emissioni e degli oneri di trasporto dal prezzo del gas utilizzato per produrre energia elettrica potrebbe generare un risparmio complessivo di 3,9 miliardi di euro annui, pari a circa 12,3 euro per megawattora su un prezzo attuale intorno ai 100 euro. Un sistema che incide sui costi. Il sistema EU Emissions Trading System (ETS) è il meccanismo europeo che regola le emissioni di CO?, imponendo alle aziende energetiche di acquistare quote per ogni tonnellata di anidride carbonica prodotta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Sconti per imprese e famiglie, più tasse per i produttori di energia. Cosa c’è nel decreto BolletteIl governo ha approvato un nuovo decreto per abbassare le bollette di famiglie e aziende, a causa dell’aumento dei costi dell’energia.

Bollette: Decreto Energia, bonus fino a 315€ per famiglie e aiuti mirati per le imprese nei prossimi anni.Il governo italiano ha approvato un decreto-legge che riduce i costi energetici per famiglie e imprese, a causa dell’aumento delle bollette.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.