Emma Guercio 17 anni Un recital fra Haydn e Chopin

Emma Guercio, 17 anni, ha ottenuto un grande risultato esibendosi in un recital a Ravenna, che ha attirato numerosi appassionati. La giovane pianista, fresca di conclusione del suo anno come artista in residenza alla Fondazione La Società dei Concerti di Milano, si prepara a salire di nuovo sul palco. La sua esibizione di domani in sala Corelli vedrà un repertorio dedicato a Haydn e Chopin, offrendo un momento musicale che molti attendono con interesse.

© Ilrestodelcarlino.it - Emma Guercio, 17 anni. Un recital fra Haydn e Chopin

Terzo appuntamento domattina alle 11 in sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna con la giovanissima pianista Emma Guercio che ha appena concluso l'annualità di artista in residenza della Fondazione La Società dei Concerti di Milano (selezionata da Enrica Ciccarelli Mormone) esibendosi a fine 2025 nel "Concerto per AntonioAiR: i musicisti in residenza" in Sala Verdi nella rassegna "Che suono ha la felicità?". In programma la 'Sonata XVI 37 in Re maggiore' di Haydn, gli 'Scherzi op 31' e 'op 54' di Chopin, Debussy 'Isle Joyeuse' e Ravel 'La valse'. Nata a Torino nel 2008, è allieva di Davide Cabassi e di Maria Grazia Bellocchio presso il Conservatorio di Milano.