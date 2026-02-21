Emergenza neve in Calabria Anas soccorre una famiglia bloccata – Il video

La neve intensa ha bloccato una famiglia in Calabria, creando una situazione critica lungo la Strada Provinciale “Montalto Polsi” nel Parco dell'Aspromonte. Le forti precipitazioni hanno reso impossibile il passaggio, costringendo i residenti a rimanere isolati. Per questo, il personale Anas è intervenuto con mezzi speciali per liberare la strada e portare aiuto. L’intervento si è reso necessario per garantire sicurezza e assistenza ai cittadini rimasti intrappolati.

(Agenzia Vista) Reggio Calabria, 20 febbraio 2026 l personale Anas, attivato in via eccezionale per operazioni di sgombero neve urgenti lungo la Strada Provinciale "Montalto Polsi", nel territorio del Parco Nazionale dell'Aspromonte, è intervenuto in soccorso di una famiglia rimasta bloccata a causa delle intense precipitazioni nevose registrate in questi giorni. Il personale Anas ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area, alla rimozione della neve attorno al veicolo e all'assistenza agli occupanti, consentendo il ripristino delle condizioni di sicurezza e il successivo allontanamento della famiglia in panne dal tratto critico.