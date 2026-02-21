emanuelle caillat voci contro la guerra

Emanuelle Caillat ha scritto un pamphlet del 1937 che denuncia gli orrori della guerra. Il testo, scritto in un periodo di tensioni internazionali, continua a parlare ai lettori di oggi. La sua influenza si estende anche a un recente romanzo grafico che racconta storie di conflitti passati e presenti. Entrambi i lavori si sono distinti per il loro impatto e sono ancora oggi al centro di dibattiti pubblici. La discussione sulla pace rimane viva tra le pagine di questi capolavori.

Un pamphlet del 1937 contro la guerra che risuona forte nel mondo contemporaneo e un romanzo grafico e storico, vincitore del più prestigioso premio europeo dedicato al fumetto. Sono due attese novità librarie, appena pubblicate in edizione italiana, che hanno in comune la traduzione dal francese curata dalla cesenate Emanuelle Caillat. Il primo, edito da Einaudi, è ' Mi rifiuto di obbedire ' di Jean Giono, fra i più grandi scrittori del Novecento francese, autore tra gli altri de 'L'ussaro sul tetto' e 'L'uomo che piantava alberi'. È un inno contro il militarismo, la guerra, l'asservimento allo Stato, un classico imprescindibile del pacifismo.

Oltre la guerra giusta: un dialogo sulla responsabilità tragica. Le voci del Patriarca Bartolomeo e di Simone WeilDi fronte al crollo del diritto internazionale, i vertici della Chiesa invitano i governanti a non riarmarsi.

Queste proteste in Lituania non sono contro l’Ue o contro una guerra con la RussiaTra il 16 e il 18 dicembre, a Vilnius, si sono svolti raduni davanti al Parlamento lituano con lo slogan “Šalin rankas nuo laisvo žodžio”, ovvero “Giù le mani dalla libertà di parola”.

