Educazione finanziaria tra i banchi | le lezioni della Cassa di Ravenna agli studenti dell' Itis

La Cassa di Ravenna ha organizzato lezioni di educazione finanziaria per gli studenti dell’Itis ‘Nullo Baldini’. L’iniziativa coinvolge sette classi quarte e mira a insegnare ai giovani come gestire meglio il denaro. Il dirigente scolastico Antonio Grimaldi ha pianificato gli incontri per offrire strumenti pratici e aggiornati agli studenti. Le lezioni si svolgono tra attività interattive e discussioni sui temi della finanza personale. Gli studenti si preparano a confrontarsi con il mondo economico reale.

L'esperto Roberto Vicari a confronto con le quarte dell'istituto ravennate su risparmio, investimenti e pianificazione del futuro “I ragazzi sono stati attentissimi, sia per l’ampiezza e il dettaglio delle lezioni, che vertono su azioni, obbligazioni, fondi, criptovalute, piani di accumulo di capitale e altri strumenti di risparmio e investimento, sia perché a questa età è facile confrontarsi già con i primi bilanci e con la necessità di pianificare e programmare le spese, come gli studi, i viaggi, l’auto o gli stessi investimenti finanziari - spiega Vicari -. Da qui sono nate numerose domande e un confronto interessante”.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

