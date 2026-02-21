Ecco ‘Una casa che sanguina’ edito dalla Bottega dell’Invisibile

Ogni settembre, i muri della casa acquistata da Margaret e Hal iniziano a sanguinare. La causa sembra essere un problema strutturale nascosto, che si manifesta con macchie rosse che si diffondono sulle pareti. I due proprietari hanno scoperto questa situazione solo dopo aver preso la casa, rendendosi conto che il prezzo basso nascondeva un difetto serio. La scoperta ha creato sconcerto e preoccupazione tra chi abita l’edificio. La casa ora diventa un caso da investigare.

Ogni settembre i muri della casa che Margaret e Hal hanno acquistato a un prezzo stracciato iniziano a grondare sangue. Appaiono i fantasmi dei precedenti inquilini, tutti spaventati da ciò che si nasconde nel seminterrato. La maggior parte delle persone scapperebbe, ma Margaret no. Lei conosce le regole del gioco e resta nella sua casa, affrontando l’orrore che vi abita. Dopo quattro anni, però, Hal non ce la fa più e decide di andarsene, sparendo senza rispondere alle chiamate. Tocca allora alla figlia Katherine, ignara delle infestazioni, intraprendere la ricerca del padre. Settembre è appena iniziato e ogni tentativo di scoprire Hal si scontra con infestazioni sempre più strazianti, perché la casa custodisce segreti oscuri, segreti che fanno sanguinare le case.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

