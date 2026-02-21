Eccellenza Il Belvedere gioca d’anticipo sul campo del Fratres Perignano
Il Belvedere Grosseto ha deciso di scendere in campo prima rispetto al calendario ufficiale contro il Fratres Perignano. La squadra di mister Giallini affronta una partita difficile in un campo ostile, cercando di interrompere una serie di pareggi che dura da settimane. I rossoneri puntano a ottenere un risultato positivo in trasferta, sfruttando questa occasione per migliorare la loro posizione in classifica e cambiare rotta. La partita si giocherà tra poche ore.
Anticipo di campionato per il Belvedere Grosseto su un campo difficile. Dopo una lunga serie di pareggi consecutivi i rossoneri di mister Giallini proveranno il colpo esterno. Oggi alle 14.30 sul terreno di gioco dello stadio Matteoli, nella partita di anticipo della ventisettesima giornata del Girone "A" di Eccellenza, il Belvedere affronterà il Fratres Perignano. I padroni di casa sono quinti in classifica insieme allo Sporting Cecina con 37 punti e hanno un punto in più della squadra allenata da Nicola Giallini. Incontro molto delicato per entrambe quindi, che ambiscono a conquistare un posto nei playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano espugna FucecchioNel turno infrasettimanale di Eccellenza, il Fratres Perignano si è imposto sul campo del Fucecchio, consolidando la propria posizione in classifica.
Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano vittoria play-offNel campionato di Eccellenza, la ventitreesima giornata vede protagoniste le squadre pisane, con la vittoria dei play-off per la Fratres Perignano e la prestazione della Cenaia.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Calcio. Eccellenza: punto Cenaia, San Giuliano a picco; Eccellenza. Il Belvedere gioca d’anticipo sul campo del Fratres Perignano; Eccellenza – Belvedere, ghiotta occasione per tornare al successo; Eccellenza. Cenaia, un buon pari in casa del Belvedere.
Il Belvedere gioca ’di anticipo’. C’è la pratica Sporting CecinaBelvedere in campo oggi per un anticipo bellissimo. Per l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza, saranno due gli anticipi nel girone A. Uno riguarda direttamente il Belvedere di mister ... lanazione.it
Eccellenza: fermato per un turno Faenzi, Shaba out fino a fine febbraioGrosseto – Il Belvedere perde un pezzo importante nel proprio scacchiere. Il giudice sportivo ha infatti squalificato per un turno il centrocampista Giulio Faenzi per aver ricevuto la quinta ammonizio ... grossetosport.com
Intervista a Mister Del Nero nell’ultima di campionato Fratres Perignano Massese 4-0 #usmassese1919 #massesecalcio #usmassese #massese #calcio #football #eccellenza #campionato #campionatoeccellenza #toscana - facebook.com facebook