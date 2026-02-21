Eccellenza Il Belvedere gioca d’anticipo sul campo del Fratres Perignano

Il Belvedere Grosseto ha deciso di scendere in campo prima rispetto al calendario ufficiale contro il Fratres Perignano. La squadra di mister Giallini affronta una partita difficile in un campo ostile, cercando di interrompere una serie di pareggi che dura da settimane. I rossoneri puntano a ottenere un risultato positivo in trasferta, sfruttando questa occasione per migliorare la loro posizione in classifica e cambiare rotta. La partita si giocherà tra poche ore.

Anticipo di campionato per il Belvedere Grosseto su un campo difficile. Dopo una lunga serie di pareggi consecutivi i rossoneri di mister Giallini proveranno il colpo esterno. Oggi alle 14.30 sul terreno di gioco dello stadio Matteoli, nella partita di anticipo della ventisettesima giornata del Girone "A" di Eccellenza, il Belvedere affronterà il Fratres Perignano. I padroni di casa sono quinti in classifica insieme allo Sporting Cecina con 37 punti e hanno un punto in più della squadra allenata da Nicola Giallini. Incontro molto delicato per entrambe quindi, che ambiscono a conquistare un posto nei playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano espugna FucecchioNel turno infrasettimanale di Eccellenza, il Fratres Perignano si è imposto sul campo del Fucecchio, consolidando la propria posizione in classifica.

Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano vittoria play-offNel campionato di Eccellenza, la ventitreesima giornata vede protagoniste le squadre pisane, con la vittoria dei play-off per la Fratres Perignano e la prestazione della Cenaia.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.