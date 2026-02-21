easyjet vola verso puglia francia e inghilterra

EasyJet ha annunciato nuove rotte che collegano l’Italia alla Francia e all’Inghilterra, con partenza da Cagliari, Bari e Roma Fiumicino. La compagnia aerea vuole aumentare i collegamenti tra le città italiane e le destinazioni europee più richieste, offrendo più opzioni ai viaggiatori. Le nuove rotte entreranno in vigore nelle prossime settimane, con voli programmati per facilitare i collegamenti tra le mete italiane e le mete europee più visitate.

Novità in vista per easyJet: dalle prossime settimane saranno attivate nuove rotte da Cagliari, Bari e Roma Fiumicino, rafforzando i collegamenti tra l’Italia e alcune delle destinazioni più affascinanti di Francia e Regno Unito. Si parte il 30 marzo, con il nuovo Roma Fiumicino-Newcastle, previsto ogni lunedì e venerdì. Dal 23 giugno, inoltre, al via anche il primo collegamento ‘domestico’ tra Milano Linate e Brindisi con quattro frequenze settimanali: lunedì, martedì, giovedì e sabato che va ad ampliare l’offerta di collegamenti tra il capoluogo lombardo e la Puglia già garantita da Milano Malpensa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Napoli vola a Liverpool: easyJet apre la nuova rotta da agosto 2026

Nuovi voli easyJet : Da Brindisi verso Linate e da Bari verso ManchestereasyJet annuncia l’introduzione di due nuove rotte per la prossima stagione estiva: da Brindisi a Linate e da Bari a Manchester.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.