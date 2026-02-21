EasyJet vola verso Puglia Francia e Inghilterra
EasyJet ha annunciato nuove rotte che collegano l’Italia alla Francia e all’Inghilterra, con partenza da Cagliari, Bari e Roma Fiumicino. La compagnia aerea vuole aumentare i collegamenti tra le città italiane e le destinazioni europee più richieste, offrendo più opzioni ai viaggiatori. Le nuove rotte entreranno in vigore nelle prossime settimane, con voli programmati per facilitare i collegamenti tra le mete italiane e le mete europee più visitate.
Novità in vista per easyJet: dalle prossime settimane saranno attivate nuove rotte da Cagliari, Bari e Roma Fiumicino, rafforzando i collegamenti tra l’Italia e alcune delle destinazioni più affascinanti di Francia e Regno Unito. Si parte il 30 marzo, con il nuovo Roma Fiumicino-Newcastle, previsto ogni lunedì e venerdì. Dal 23 giugno, inoltre, al via anche il primo collegamento ‘domestico’ tra Milano Linate e Brindisi con quattro frequenze settimanali: lunedì, martedì, giovedì e sabato che va ad ampliare l’offerta di collegamenti tra il capoluogo lombardo e la Puglia già garantita da Milano Malpensa.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti discussi: Prima l'attesa del volo, poi equipaggio a terra perché ha superato le ore consentite: l'odissea dei passeggeri sull'easyJet Milano-Bari.
