È un’azienda Usa di giocattoli a fare boom dopo la stangata della Corte suprema sui dazi Festeggiano anche Amazon e Stellantis Ma per i consumatori non cambia nulla | ecco perché

Jakks Pacific registra un aumento del 26% in borsa dopo che la Corte suprema ha dichiarato illegittimi i dazi imposti durante l'amministrazione precedente. La decisione ha portato a un'onda di ottimismo tra gli investitori, che vedono ora opportunità di crescita nel settore dei giocattoli. Anche Amazon e Stellantis hanno beneficiato di questa notizia, mentre i consumatori non notano cambiamenti immediati. La reazione dei mercati ha sorpreso molti analisti.

A Wall Street il titolo che ha guadagnato di più dopo che la Corte suprema ha dichiarato illegittimi i dazi di Donald Trump è stato quello di Jakks Pacific, con una crescita del titolo del 26% in poche ore. L’azienda che produce giocattoli e costumi in giro per il mondo era stata fra le più penalizzate dai dazi, che l’avevano costretta ad alzare i prezzi su prodotti a basso margine perdendo gran parte della clientela e quasi dimezzando fatturato e utili nel 2025. Ma fra i titoli premiati dalla notizia ci sono stati anche quello di Stellantis (+3,8%) da tempo in caduta e quelli di grandi società di distribuzione come Amazon. 🔗 Leggi su Open.online

Usa, cosa cambia dopo lo stop della Corte Suprema ai dazi di TrumpLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato alcune tariffe imposte dall’amministrazione Trump, causando confusione tra aziende e importatori.

La Corte Suprema boccia i dazi Usa, ma Trump sfida i giudici: «Non mi fermo». E annuncia una nuova stangata mondialeLa Corte Suprema ha respinto i dazi imposti dagli Stati Uniti, ma Donald Trump ha dichiarato di non voler rinunciare alle sue misure commerciali.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.