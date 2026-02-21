È stato pericoloso autorizzare le opere di urbanizzazione

L’amministrazione di Casalecchio ha approvato lavori di urbanizzazione nel piano dell’ex Sapaba, creando rischi concreti per la sicurezza pubblica. La decisione ha permesso ai privati di controllare aspetti fondamentali della zona, aumentando il pericolo di incidenti o danni ambientali. La scelta ha suscitato preoccupazioni tra i residenti, che temono conseguenze negative per la loro sicurezza e il territorio. Da qui derivano nuove interrogazioni sulla gestione dell’area.

"È pericolosissimo avere autorizzato le opere di urbanizzazione relative al piano dell’ex Sapaba. In questo modo l’amministrazione comunale di Casalecchio ha messo nelle mani dei privati un’arma micidiale. Per costruire". Elio Garzillo, ex Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici di Bologna, punta subito il dito nella piaga. E lo fa in un luogo pubblico, la Sala Borsa di Bologna, dove ha presentato il suo ultimo libro "Fatti e Disfatti. Tra regole aggirate, furbizie e fuoco amico. L’imboscata finale alle città e al paesaggio italiano" (Albatròs edizioni), insieme al giornalista Gabriele Mignardi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

