È stato pericoloso autorizzare le opere di urbanizzazione
L’amministrazione di Casalecchio ha approvato lavori di urbanizzazione nel piano dell’ex Sapaba, creando rischi concreti per la sicurezza pubblica. La decisione ha permesso ai privati di controllare aspetti fondamentali della zona, aumentando il pericolo di incidenti o danni ambientali. La scelta ha suscitato preoccupazioni tra i residenti, che temono conseguenze negative per la loro sicurezza e il territorio. Da qui derivano nuove interrogazioni sulla gestione dell’area.
"È pericolosissimo avere autorizzato le opere di urbanizzazione relative al piano dell’ex Sapaba. In questo modo l’amministrazione comunale di Casalecchio ha messo nelle mani dei privati un’arma micidiale. Per costruire". Elio Garzillo, ex Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici di Bologna, punta subito il dito nella piaga. E lo fa in un luogo pubblico, la Sala Borsa di Bologna, dove ha presentato il suo ultimo libro "Fatti e Disfatti. Tra regole aggirate, furbizie e fuoco amico. L’imboscata finale alle città e al paesaggio italiano" (Albatròs edizioni), insieme al giornalista Gabriele Mignardi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Case nell’ex cava. Via alle opere di urbanizzazioneDa oggi partono i lavori di urbanizzazione nell’area dell’ex Sapaba, l’ex cava di ghiaia in via Ronzani.
Opere di urbanizzazione realizzate su terreni mai espropriati, il Comune paga quasi 60 mila euroIl Comune di San Giusippuzzo-Fontanelle si trova a dover pagare quasi 60 mila euro per lavori di urbanizzazione realizzati su terreni mai espropriati, a causa di un progetto che risale a anni fa.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
