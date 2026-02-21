E nella Città del Poverello si potenziano i bus
A Assisi, i servizi di trasporto pubblico si rafforzano in vista dell’Ottavo Centenario Francescano. La decisione nasce per facilitare gli spostamenti dei visitatori e dei pellegrini durante questa ricorrenza speciale. Busitalia, insieme alla Regione, ha aumentato le corse e le fermate dei bus, puntando a migliorare la mobilità in città. Questo intervento mira a rendere più semplice il raggiungimento dei principali luoghi francescani e a ridurre il traffico nel centro storico.
ASSISI – Busitalia, in collaborazione con la Regione, potenzia i servizi di trasporto pubblico ad Assisi in occasione dell’ Ottavo Centenario Francescano. Da oggi l’offerta sarà incrementata con l’obiettivo di garantire accessibilità, intermodalità ferro-gomma e gestione efficiente dei flussi. In particolare, sarà rafforzato il collegamento tra la stazione ferroviaria di Assisi - Santa Maria degli Angeli e il centro storico (Basilica di San Francesco - Piazza Matteotti): giorni feriali (lunedì-venerdì): frequenza ogni 20 minuti dalle 8 alle 20; sabato e festivi: frequenza ogni 15 minuti dalle 8 alle 20.🔗 Leggi su Lanazione.it
La dieta “mima-digiuno” e il desametasone potenziano le terapie nel trattamento del tumore al senoUna nuova strategia nutrizionale, la dieta “mima-digiuno”, potrebbe potenziare l’efficacia delle terapie convenzionali nel trattamento del tumore al seno.
Nel Villaggio tra buffet e bandiere: la città nella città dove si respira il vero spirito olimpicoLa città tra le vie del Villaggio olimpico si anima sempre di più.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Città del Vino in campo per la pianificazione di qualità. Linee metodologiche e concorso su migliore pratica urbanistica; Rotterdam, la città che sceglie sempre il futuro; Da Pompei alla Terra dei Fuochi e Lampedusa, il tour in Italia di Papa Leone; E nella Città del Poverello si potenziano i bus.
Vivere con il cane nella città e in condominio: regole, diritti e responsabilitàUna tappa fondamentale per chi vive con un cane in città è l’ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2024, entrata in vigore il 26 dello stesso mese. Questo provvedimento ha stabilito una ... repubblica.it
Città più accoglienti al mondo, Montepulciano è nella top 10 secondo BookingImmersa tra le colline della Valdichiana, Montepulciano è l'unica città italiana inclusa nella selezione globale dei Traveller Awards 2026. Il borgo toscano rappresenta da sempre sinonimo di storia, ... tg24.sky.it
Nella città tifernate la lista degli ultracentenari tocca quota 15. Il sindaco Secondi: "I nostri anziani rappresentano una straordinaria risorsa umana ed un vanto per la comunità locale" - facebook.com facebook