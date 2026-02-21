E nella Città del Poverello si potenziano i bus

Da lanazione.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Assisi, i servizi di trasporto pubblico si rafforzano in vista dell’Ottavo Centenario Francescano. La decisione nasce per facilitare gli spostamenti dei visitatori e dei pellegrini durante questa ricorrenza speciale. Busitalia, insieme alla Regione, ha aumentato le corse e le fermate dei bus, puntando a migliorare la mobilità in città. Questo intervento mira a rendere più semplice il raggiungimento dei principali luoghi francescani e a ridurre il traffico nel centro storico.

e nella citt224 del poverello si potenziano i bus
© Lanazione.it - E nella Città del Poverello si potenziano i bus

ASSISI – Busitalia, in collaborazione con la Regione, potenzia i servizi di trasporto pubblico ad Assisi in occasione dell’ Ottavo Centenario Francescano. Da oggi l’offerta sarà incrementata con l’obiettivo di garantire accessibilità, intermodalità ferro-gomma e gestione efficiente dei flussi. In particolare, sarà rafforzato il collegamento tra la stazione ferroviaria di Assisi - Santa Maria degli Angeli e il centro storico (Basilica di San Francesco - Piazza Matteotti): giorni feriali (lunedì-venerdì): frequenza ogni 20 minuti dalle 8 alle 20; sabato e festivi: frequenza ogni 15 minuti dalle 8 alle 20.🔗 Leggi su Lanazione.it

La dieta “mima-digiuno” e il desametasone potenziano le terapie nel trattamento del tumore al senoUna nuova strategia nutrizionale, la dieta “mima-digiuno”, potrebbe potenziare l’efficacia delle terapie convenzionali nel trattamento del tumore al seno.

Nel Villaggio tra buffet e bandiere: la città nella città dove si respira il vero spirito olimpicoLa città tra le vie del Villaggio olimpico si anima sempre di più.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Città del Vino in campo per la pianificazione di qualità. Linee metodologiche e concorso su migliore pratica urbanistica; Rotterdam, la città che sceglie sempre il futuro; Da Pompei alla Terra dei Fuochi e Lampedusa, il tour in Italia di Papa Leone; E nella Città del Poverello si potenziano i bus.

Vivere con il cane nella città e in condominio: regole, diritti e responsabilitàUna tappa fondamentale per chi vive con un cane in città è l’ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2024, entrata in vigore il 26 dello stesso mese. Questo provvedimento ha stabilito una ... repubblica.it

e nella città delCittà più accoglienti al mondo, Montepulciano è nella top 10 secondo BookingImmersa tra le colline della Valdichiana, Montepulciano è l'unica città italiana inclusa nella selezione globale dei Traveller Awards 2026. Il borgo toscano rappresenta da sempre sinonimo di storia, ... tg24.sky.it