E nella Città del Poverello si potenziano i bus

A Assisi, i servizi di trasporto pubblico si rafforzano in vista dell’Ottavo Centenario Francescano. La decisione nasce per facilitare gli spostamenti dei visitatori e dei pellegrini durante questa ricorrenza speciale. Busitalia, insieme alla Regione, ha aumentato le corse e le fermate dei bus, puntando a migliorare la mobilità in città. Questo intervento mira a rendere più semplice il raggiungimento dei principali luoghi francescani e a ridurre il traffico nel centro storico.

ASSISI – Busitalia, in collaborazione con la Regione, potenzia i servizi di trasporto pubblico ad Assisi in occasione dell’ Ottavo Centenario Francescano. Da oggi l’offerta sarà incrementata con l’obiettivo di garantire accessibilità, intermodalità ferro-gomma e gestione efficiente dei flussi. In particolare, sarà rafforzato il collegamento tra la stazione ferroviaria di Assisi - Santa Maria degli Angeli e il centro storico (Basilica di San Francesco - Piazza Matteotti): giorni feriali (lunedì-venerdì): frequenza ogni 20 minuti dalle 8 alle 20; sabato e festivi: frequenza ogni 15 minuti dalle 8 alle 20.🔗 Leggi su Lanazione.it

