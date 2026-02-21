È morto Quentin Griffiths il co-fondatore di Asos è precipitato dal 17° piano di un hotel di lusso

Quentin Griffiths, co-fondatore di Asos, è morto dopo essere caduto dal 17° piano di un hotel di lusso in Thailandia. La polizia ha confermato che l’incidente si è verificato nel pomeriggio del 9 febbraio. Griffiths si trovava nel paese per motivi personali e nessuna altra persona è coinvolta nell’incidente. La causa della caduta rimane ancora da chiarire. La notizia ha suscitato grande attenzione nel mondo della moda online.

Il co-fondatore del colosso della moda online Asos, Quentin Griffiths, è morto lo scorso 9 febbraio dopo essere caduto da un hotel di lusso in Thailandia, secondo quanto riferito dalla polizia. Un investigatore della polizia ha riferito alla BBC che Griffiths era solo, la sua stanza era chiusa a chiave dall’interno e non c’erano tracce di effrazione al momento del decesso. L’autopsia non ha rivelato alcuna prova di dolo. Le parole dell’azienda. Griffiths ha co-fondato Asos nel 2000 ed è rimasto un azionista di maggioranza dopo aver lasciato l’azienda cinque anni più tardi. Un portavoce di Asos ha dichiarato: “Siamo addolorati nell’apprendere della scomparsa di Quentin, uno dei nostri co-fondatori originali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

