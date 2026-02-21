E’ morto il bimbo di Napoli operato al cuore

Un bambino di due anni di Napoli è deceduto dopo aver subito un trapianto di cuore, un intervento che aveva richiesto settimane di preparazione e cure intensive. La famiglia sperava in una ripresa rapida, ma le complicanze hanno prevalso. Il piccolo era nato con problemi cardiaci congeniti e aveva affrontato numerosi ricoveri prima dell’intervento. La sua morte lascia un vuoto tra medici e parenti, che avevano seguito con speranza le sue condizioni.

NAPOLI (ITALPRESS) – Non ce l'ha fatta il bimbo di due anni sottoposto al trapianto di un cuore danneggiato. A darne notizia l'Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi. "E' finita, Domenico se ne è andato. Io – ha detto la mamma Patrizia Mercolino parlando in lacrime ai giornalisti che la aspettavano all'esterno dell'ospedale – insieme al mio avvocato a breve daremo notizia su questa fondazione che voglio creare in nome di Domenico per non dimenticarlo". – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.