È morto Giorgio Mendella il telefinanziere brianzolo definito il piccolo Berlusconi

Giorgio Mendella, noto telefinanziere brianzolo, è scomparso a 73 anni. La sua morte arriva poche ore dopo aver partecipato a una riunione di lavoro a Viareggio, città dove era molto conosciuto e rispettato. Mendella, originario di Monza, aveva costruito un nome nel settore finanziario e gestiva anche il club di calcio locale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e collaboratori, che lo ricordano come un uomo attivo e determinato.

Era originario di Monza ma il suo nome era molto noto soprattutto in Toscana. Si tratta di Giorgio Mendella, tele finanziere e patron del Viareggio Calcio morto nella giornata di venerdì 20 febbraio all'età di 73 anni. Un imprenditore definito anche il “piccolo Berlusconi”. La sua morte la annuncia Ansa: Mendella è morto per complicanze di un intervento chirurgico. Giorgio Mendella, attraverso il gruppo Intermercato, era stato “proprietario” del Viareggio calcio tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. Ma il suo nome e il suo volto sono famosi tra il 1980 e il 1990 soprattutto per le televendite: prodotti finanziari, immobili, case turistiche in Romania.🔗 Leggi su Monzatoday.it

