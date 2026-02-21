È morto Giorgio Mendella il telefinanziere brianzolo definito il piccolo Berlusconi

Giorgio Mendella, noto telefinanziere e patron del Viareggio Calcio, è morto venerdì 20 febbraio a 73 anni. La causa è stata una grave malattia che lo aveva costretto a rallentare le attività sportive. Mendella, originario di Monza, aveva conquistato notorietà anche in Toscana grazie alle sue iniziative nel settore finanziario. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo del calcio e degli affari locali. La sua figura rimarrà impressa nella memoria di molti appassionati.

Era originario di Monza ma il suo nome era molto noto soprattutto in Toscana. Si tratta di Giorgio Mendella, tele finanziere e patron del Viareggio Calcio morto nella giornata di venerdì 20 febbraio all'età di 73 anni. Un imprenditore definito anche il “piccolo Berlusconi”. La sua morte la annuncia Ansa: Mendella è morto per complicanze di un intervento chirurgico. Giorgio Mendella, attraverso il gruppo Intermercato, era stato “proprietario” del Viareggio calcio tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. Ma il suo nome e il suo volto sono famosi tra il 1980 e il 1990 soprattutto per le televendite: prodotti finanziari, immobili, case turistiche in Romania. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

