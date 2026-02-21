E' morto Domenico il bimbo trapiantato

Domenico, il bambino di due anni e mezzo, è morto a causa delle complicanze seguite a un trapianto di cuore effettuato due mesi fa a Napoli. Il piccolo aveva ricevuto un organo proveniente da Bolzano, ma l'intervento non è riuscito a salvargli la vita. La famiglia aveva sperato in un miglioramento, ma le condizioni si sono aggravate nelle ultime settimane. La notizia è stata comunicata dall’avvocato che assiste i genitori. La sua morte lascia molta tristezza nella comunità.

9.45 Il bimbo trapiantato a Napoli è morto. Lo rende noto l'avvocato della famiglia Domenico, 2 anni e mezzo, due mesi fa è stato sottoposto al trapianto di cuore al Monaldi di Napoli: l'organo era giunto da Bolzano danneggiato. Il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, al fianco della madre, ha somministrato al piccolo l'estrema unzione. Ieri era cominciata la terapia contro il dolore. Il bambino era in coma e non si è più risvegliato.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Bimbo trapiantato, un nuovo cuore per Domenico. Il legale: «È compatibile». La mamma in ospedaleDomenico, il bambino di Napoli in condizioni critiche, ha ricevuto un nuovo cuore grazie a un trapianto riuscito, dopo che il primo intervento aveva fallito.

ADDIO A DOMENICO: IL BIMBO DI NOLA VOLA IN CIELO DOPO 59 GIORNI DI LOTTA

