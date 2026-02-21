È lotta all’inciviltà e al degrado Quarantuno tonnellate di rifiuti tolte dalle strade della provincia

Un'operazione contro l’inciviltà ha portato al recupero di oltre 40 tonnellate di rifiuti abbandonati nelle aree di sosta e lungo le strade provinciali. La presenza di rifiuti abbandonati aveva trasformato alcune zone in veri e propri depositi di spazzatura. Le autorità hanno mobilitato squadre di volontari e operatori ecologici per bonificare le aree più colpite. Sono in corso controlli per prevenire nuovi abbandoni e migliorare la pulizia delle strade.

Più di 40 tonnellate di rifiuti abbandonati raccolte nelle piazzole di sosta e lungo le strade, trasformate in terra dei fuochi. Mobili, materassi, elettrodomestici, ingombranti, spazzatura pneumatici, ma anche amianto e rifiuti pericolosi. Con il progetto Road Trash contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti lungo le strade comunali e provinciali, negli ultimi tre anni sono state raccolte e smaltite correttamente 41 tonnellate di immondizia di ogni genere. Il progetto prosegue anche nel 2026, perché politici dell’Amministrazione provinciale e manager di Silea, la Spa pubblica della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, è stato rinnovata l’intesa che lo rende possibile, stanziando 30mila euro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ben 41 tonnellate di rifiuti selvaggi rimossi (in 3 anni) dalle strade lecchesiNel corso di tre anni, le autorità di Lecco hanno raccolto 41 tonnellate di rifiuti abbandonati, tra cui materiali pericolosi.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.