È già sposato e padre lo avrò mai tutto per me? Non correre da lui meriti una storia vera

Cate ha scritto perché si sente confusa e vulnerabile, dopo aver scoperto che l’uomo che ama è già sposato e padre. La sua scoperta ha scombussolato le sue certezze e ora si chiede se potrà mai avere una relazione sincera con lui. La donna si chiede se meriti una storia autentica o se deve rinunciare a questa relazione complicata. La sua lettera rivela un cuore in bilico tra desiderio e dubbio.

Cara Cate, ti scrivo perché mi trovo in una situazione che mi fa sentire fragile e confusa, e ho bisogno di uno sguardo esterno. Nel 2022, quando avevo 56 anni, ho iniziato a frequentare un carabiniere. Tra noi è nata una relazione fatta soprattutto di passione e incontri clandestini. Dopo una serie di avventure, ho scoperto che aveva una moglie incinta. È stato un colpo durissimo, ma nonostante questo non sono riuscita a chiudere definitivamente. Ogni anno, puntualmente, lui torna a cercarmi. Mi chiede di vederci, io cedo, lo incontro – spesso in un parcheggio – e lui ricomincia con le stesse parole: dice che una donna come me non l’ha mai conosciuta, che non riesce a dimenticarmi, che gli ho lasciato un’impronta forte, che con me è diverso.🔗 Leggi su Quotidiano.net

