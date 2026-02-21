Dybala dà forfait | il rinnovo diventa complicato

Paulo Dybala si ferma ancora, peggiorando le difficoltà nel prolungamento del suo contratto. L’attaccante non scenderà in campo domenica 22 febbraio contro la Cremonese, a causa di un problema fisico. La sua assenza rischia di complicare ulteriormente le trattative con la società, che sperava di concludere l’accordo prima della partita. La sua condizione attuale rende incerto il suo ritorno in campo nelle prossime settimane. La squadra si prepara senza il suo contributo.

Una meledizione che sembra non aver mai fine quella di Paulo Dybala. La Joya infatti salterà anche la gara in programma per domenica 22 febbraio, alle ore 20:45, contro la Cremonese. Un’assenza che non ci voleva visto il momento delicato, dal punto di vista fisico, che sta vivendo anche Soulé, alle prese con la pubalgia. Dalle ultime indiscrezioni emerse per il numero 21 capitolino sarebbe stata esclusa l’operazione, ma il ginocchio sinistro continua a creare problemi e bisognerà valutare le condizioni delle articolazioni giorno dopo giorno. La speranza della Roma e dunque di Gasperini sarebbe quella di recuperarlo in vista della prossima sfida contro la Juventus, ma bisognerà capire in che stato di forma arriverà al match. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

