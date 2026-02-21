Marco sostiene che il divieto dei social agli under 16 in Australia sia motivato da ragioni valide. Secondo lui, i rischi legati all’uso precoce delle piattaforme digitali sono evidenti e richiedono restrizioni. La discussione tra i genitori si accende quando uno di loro evidenzia come i giovani trascorrano molte ore online, spesso senza controllo. La questione dei limiti di età sui social continua a dividere le famiglie.

Marco: Io lo dico senza giri di parole: se l’Australia ha vietato i social agli under 16 un motivo ci sarà. Non possiamo far finta di non vedere quello che succede: sextortion, cyberbullismo, autolesionismo amplificato dagli algoritmi. Non è paranoia da genitori ansiosi. E’ cronaca. Laura: Ma l’Economist dice una cosa molto precisa: la prova che i social stiano causando un danno “di massa” alla salute mentale dei ragazzi non è conclusiva. Ci sono casi terribili, certo. Ma costruire una legge generale su casi estremi è sempre pericoloso. Testo realizzato con AI Marco: Quella frase è elegante, ma noi non viviamo nei grafici.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Paolo Crepet sul divieto social agli under 16: “Il sistema educativo è morto 30 anni fa”, l’accusa agli adultiCrepet critica il divieto ai social per i più giovani, ma non risparmia gli adulti.

Gb: verso divieto social agli under 16Il governo britannico ha annunciato l’avvio di una consultazione pubblica riguardo a un possibile divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.