Due bilancini di precisione addosso sporchi di stupefacente | denunciato per detenzione a fini di spaccio

Un uomo è stato fermato durante un controllo della Polizia, perché aveva addosso due bilancini di precisione sporchi di stupefacente. La presenza dei bilancini e delle sostanze ha portato alla sua denuncia per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante l’operazione, gli agenti hanno trovato anche altra sostanza stupefacente nascosta nel suo zaino. La polizia continua a monitorare l’area per contrastare il traffico di droga.

Fermato a un controllo della Polizia, addosso aveva due bilancini di precisione, sporchi di stupefacenti, ed è stato denunciato in stato di libertà per l'ipotesi di reato di detenzione di droga a fini di spaccio. È accaduto ad Aprilia, dove la Polizia di Stato, nel corso dei controlli straordinari del territorio per il contrasto della criminalità e lo spaccio, ha identificato 169 soggetti, molti dei quali già con precedenti di polizia. Le pattuglie, impegnate in servizi di controllo sia statico che dinamico, hanno perlustrato le zone più degradate della città. Proprio nel corso di questi controlli, uno dei soggetti ha mostrato particolare nervosismo, e questo atteggiamento ha indotto gli agenti a eseguire un'ispezione più accurato: durante la perquisizione, gli sono stati trovati addosso due bilancini di precisione intrisi di presumibile sostanza stupefacente.