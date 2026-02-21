Droni killer in carcere | droga e cellulari neutralizzati a Paola

Un drone carico di droga e cellulari è stato intercettato e sequestrato dalla Polizia Penitenziaria nella struttura di Paola. La scoperta avviene a causa di un sorvolo sospetto che ha attirato l'attenzione degli agenti, prontamente intervenuti per bloccare il velivolo. Il dispositivo, che si avvicinava al carcere, trasportava materiali pericolosi destinati ai detenuti. La polizia ha confermato che si tratta di un episodio di contrabbando 2.0, che solleva preoccupazioni sulla sicurezza interna.

Paola, drone intercettato in carcere: un nuovo allarme sicurezza e il contrabbando 2.0. Un drone carico di droga, telefoni cellulari e altro materiale illecito è stato intercettato e neutralizzato dalla Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Paola, in Calabria, il 19 febbraio 2026. L’episodio, che si somma a un analogo intervento avvenuto pochi giorni prima, solleva un’emergenza sicurezza penitenziaria, evidenziando una crescente sofisticazione nelle tecniche di contrabbando e la necessità di investimenti urgenti in tecnologie specifiche e nel potenziamento degli organici. L’utilizzo di droni per il trasporto di materiale proibito all’interno degli istituti penitenziari rappresenta una sfida sempre più pressante per le autorità italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Usavano droni per fare entrare droga e cellulari in carcere, arrestata anche una messineseDue persone sono finite in manette ieri sera a Messina.

Prato, carcere della Dogaia: spaccio di droga e uso di cellulari. Una rete con droni e “galoppini”La Procura di Prato sta indagando su un giro di droga nel carcere della Dogaia.

