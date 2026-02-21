Droga emarginazione e un cane Donna decapitata ecco chi è il giovane fermato Il ricovero dopo l’ultima crisi

Un giovane è stato fermato dopo aver decapitato una donna a Firenze, un gesto che sembra legato all’uso di droga e all’emarginazione. La vittima, conosciuta per i problemi di dipendenza, è stata trovata senza vita nel suo appartamento, protetta da un cane di grossa taglia. L’uomo, noto per crisi recenti e problemi di salute mentale, viveva in una zona difficile, vicino all’ex Cnr di Scandicci. La polizia ha sequestrato sostanze illegali durante le indagini.

Firenze, 21 febbraio 2026 – Lui, droga, rabbia e uno staffordshire a guardia della sua “casa“, l’immobile al centro dell’area dell’ex Cnr di Scandicci dove abitava. Lei, emarginazione e disperazione, i viaggi in tramvia in cerca di un pasto caldo e di vestiti. Le vite di Issam Chlih, 30 anni il prossimo ottobre, marocchino, e quella di Silke Sauer, 44, tedesca (ma la sua identità è ancora da accertare) senza fissa dimora, si sono prima incontrate e poi scontrate. La lite per futili motivi, il 29enne è accusato di aver ucciso la donna decapitandola con un machete. Una lite, questioni di ordinaria sopravvivenza arroventate dal disagio e dalla dipendenza: un movente futile.🔗 Leggi su Lanazione.it

Scandicci, chi era Silke Sauer, la donna tedesca trovata morta e decapitata. Fermato un uomoSilke Sauer, donna tedesca di 44 anni, è stata trovata morta e decapitata a Scandicci, probabilmente a causa di un'aggressione violenta.

Donna trovata morta decapitata a Scandicci, fermato uomo accusato dell'omicidio dopo lite per "motivi banali"Una donna è stata trovata morta decapitata a Scandicci, causa di questa tragedia sembra essere stata una lite per motivi semplici.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.