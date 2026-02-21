Droga colluttazione e morso | 20enne ai domiciliari con 410€

Un giovane albanese di 20 anni è stato arrestato a Macerata perché ha opposto resistenza ai carabinieri e li ha morso durante un tentativo di arresto. La polizia lo aveva fermato per un controllo e ha trovato droga e denaro contante nascosti in tasca. Dopo aver aggredito i militari, è stato portato in caserma e ora si trova ai domiciliari con una somma di 410 euro sequestrata. La vicenda è avvenuta in strada nel centro della città.

Macerata: Arresto per Resistenza a Pubblico Ufficiale e Aggressione a Carabinieri, un Giovane Albanese ai Domiciliari. Un ventenne di nazionalità albanese, Feta Ahmati, è stato arrestato a Colbuccaro di Corridonia dopo una colluttazione con i carabinieri durante un controllo stradale. L'uomo ha tentato di ingerire droga per evitare l'arresto e, nel tentativo di divincolarsi, ha morso un carabiniere, provocandogli lesioni. L'episodio, avvenuto lo scorso 20 febbraio, ha portato al sequestro di cocaina e una somma di denaro contante. Il Controllo e la Resistenza: Una Spirale di Tensione. La vicenda si è svolta nel parcheggio di un locale di Colbuccaro, quando una pattuglia dei carabinieri delle stazioni di Corridonia e Mogliano, supportata da unità cinofile provenienti da Pesaro, ha deciso di effettuare un controllo di routine.