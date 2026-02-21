Dramma in campo | scontro di gioco durante Atletico Barcellona–Orsa giovane calciatore in rianimazione

Durante la partita tra Atletico Barcellona e Orsa, un giovane calciatore ha subito un grave infortunio durante un contrasto di gioco. La causa è stata un impatto violento che ha causato la perdita di coscienza. I compagni e i medici hanno immediatamente prestato soccorso, trasportandolo d’urgenza in ospedale. La situazione resta critica, mentre la squadra avverte grande preoccupazione per le condizioni del ragazzo. La partita è stata sospesa sul momento.

Grave incidente nel campionato regionale di calcio a 5 girone D. Un giocatore ricoverato al Policlinico dopo un violento impatto con il portiere Doveva essere una normale giornata di campionato, si è trasformata invece in un pomeriggio di grande apprensione per tutto il movimento del calcio a 5 siciliano. La gara tra Atletico Barcellona e Or.sa, valida per la 21ª giornata del campionato regionale di Serie C2 girone D, è stata sospesa dopo un grave incidente di gioco che ha coinvolto un giovane atleta ospite. L'incontro si stava disputando a Barcellona Pozzo di Gotto, davanti al pubblico di casa, quando durante una fase offensiva dell'Orsa un giocatore si è lanciato su un pallone contendendolo al portiere avversario.