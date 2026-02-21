Dove vedere in tv Canada-USA Finale hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

Il Canada ha conquistato la finale contro gli Stati Uniti nel torneo di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita si svolgerà questa sera e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming online. Gli appassionati potranno seguire l’evento a partire dall’orario stabilito, pronti a tifare per le loro squadre preferite. La sfida promette emozioni intense e un risultato incerto fino all’ultimo minuto.

Un’altra volta Canada contro USA. Sarà questa la finale maschile del torneo di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sarà l’ultimo oro assegnato, quello di domenica alle 14:10, e se lo giocheranno due squadre dai cui Paesi sono giunte tante critiche all’Arena Santa Giulia che, però, si sono trasformate in complimenti nel periodo olimpico. Per l’una e l’altra squadra percorso netto fino a questo momento, anche se con alcuni brividi particolarmente importanti. In particolare, il Canada ha rischiato nei quarti, dovendo prevalere oltre i tempi regolamentari contro la Cechia. Stesso discorso per gli Stati Uniti, che si sono dovuti imporre oltre i 60? contro la Svezia.🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv USA-Canda, Finale hockey ghiaccio femminile Olimpiadi: orario, programma, streamingL'incontro tra Stati Uniti e Canada per la finale di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge venerdì, dopo settimane di preparazione e qualificazioni intense.

Dove vedere in tv Italia-USA di hockey ghiaccio femminile: orario quarti di finale, programma Olimpiadi, streamingL’Italia di hockey su ghiaccio femminile si prepara a scendere in pista per i quarti di finale ai Giochi di Milano Cortina.

Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

