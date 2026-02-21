Dove vedere in tv Canada-USA Finale hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 | orario programma streaming
Il Canada ha conquistato la finale contro gli Stati Uniti nel torneo di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita si svolgerà questa sera e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming online. Gli appassionati potranno seguire l’evento a partire dall’orario stabilito, pronti a tifare per le loro squadre preferite. La sfida promette emozioni intense e un risultato incerto fino all’ultimo minuto.
Un’altra volta Canada contro USA. Sarà questa la finale maschile del torneo di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sarà l’ultimo oro assegnato, quello di domenica alle 14:10, e se lo giocheranno due squadre dai cui Paesi sono giunte tante critiche all’Arena Santa Giulia che, però, si sono trasformate in complimenti nel periodo olimpico. Per l’una e l’altra squadra percorso netto fino a questo momento, anche se con alcuni brividi particolarmente importanti. In particolare, il Canada ha rischiato nei quarti, dovendo prevalere oltre i tempi regolamentari contro la Cechia. Stesso discorso per gli Stati Uniti, che si sono dovuti imporre oltre i 60? contro la Svezia.🔗 Leggi su Oasport.it
