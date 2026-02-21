Dorothea Wierer saluta il biathlon | un’icona italiana che ha segnato un’era

Sotto una nevicata fitta ad Anterselva, Dorothea Wierer annuncia il ritiro dal biathlon. L’atleta italiana, simbolo di una lunga carriera, lascia le piste con un gesto simbolico, mentre la neve avvolge il paesaggio e crea un’atmosfera intensa. Gli appassionati osservano in silenzio mentre Wierer si congeda, lasciando un segno indelebile nel mondo dello sport. La sua decisione segna la fine di un’epoca per il biathlon italiano.

Sotto una nevicata fitta, quasi irreale, ad Anterselva le stelle non cadono dal cielo: sembrano fermarsi, danzare lente, come per trattenere il tempo. È così che Dorothea Wierer saluta il biathlon, nella sua valle, davanti alla sua gente, nell’ultima mass start della carriera. Un congedo che ha il sapore delle favole sportive, di quelle che non cercano l’oro a tutti i costi, ma la verità di un percorso. La gara, atto conclusivo del biathlon ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, si chiude con il trionfo della Francia, con Océane Michelon davanti a Julia Simon, e bronzo per la ceca Tereza Vobornikova. 🔗 Leggi su Oasport.it

