dorothea wierer chiude la carriera con una top5 nella mass start delle olimpiadi ennesimo oro francia

Dorothea Wierer si congeda dalla carriera sportiva con un piazzamento tra le prime cinque nella mass start delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La biatleta italiana conclude la gara a Anterselva con un risultato che emoziona i tifosi, segnando il suo ultimo grande momento in pista. La Francia conquista ancora una vittoria con Oceane Michelon, mentre Julia Simon si aggiudica l’oro. La sorpresa arriva dalla ceca Tereza Vobornikova, che sale sul podio al terzo posto.
Dorothea Wierer chiude la carriera con un commovente quinto posto nella 12.5 km mass start femminile di biathlon, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: ad Anterselva arriva la doppietta francese con Oceane Michelon medaglia d’oro davanti a Julia Simon, mentre a sorpresa sale sul gradino più basso del podio la ceca Tereza Vobornikova. Chiude al 18° posto, invece, Lisa Vittozzi. Nell’ultimo giro arriva la furente rimonta delle transalpine, che superano e battono la ceca, la quale conquista comunque un bronzo impronosticabile alla vigilia: nonostante due giri di penalità, l’oro va ad Oceane Michelon, che taglia il traguardo in 37’18?1, davanti alla connazionale Julia Simon, che fa 1920 al tiro ed è argento a 6?6. 🔗 Leggi su Oasport.it
