Doppietta nello Ski Cross! Rivivi l' impresa di Deromedis e Tomasoni

Simone Deromedis e Federico Tomasoni portano a casa due medaglie nello Ski Cross maschile durante una competizione internazionale. Deromedis conquista l’oro, mentre Tomasoni si ferma all’argento, regalando all’Italia una doppietta significativa. I due atleti si abbracciano felici sulla neve, dimostrando grande spirito di squadra. La vittoria rafforza la posizione italiana nel panorama dello sci di velocità. La gara si conclude con un risultato entusiasmante per i rappresentanti nazionali.

