Dopo la fine della relazione Gps sotto l’auto per seguirla | Mi sentivo controllata

Stanno insieme per cinque anni poi lei decide di lasciarlo e per farlo glielo dice scrivendogli un messaggio su whatsapp. Un colpo al cuore per un 27enne, jesino, che avrebbe superato il limite del dolore attuando una condotta persecutoria contro la ex tanto da tempestarla di messaggi e chiamate e arrivando anche a controllarla legandole un cellulare con tanto di gps per sapere sempre dove trovarla. Quando la ragazza, 21 anni, di Morro d’Alba, ha visto il telefonino con cui la seguiva si è spaventata e lo ha denunciato ai carabinieri. Il 27enne è finito a processo per stalking davanti alla giudice Martina Marinangeli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

