Dopo il caso di Reginaldo | Giardini Reali a pagamento per salvare la flora e gli animali selvatici

Il Comune ha deciso di introdurre un biglietto d’ingresso ai Giardini Reali, dopo che la crescita incontrollata di visitatori aveva danneggiato la flora e la fauna locali. Questa misura mira a ridurre il numero di accessi e a finanziare interventi di tutela ambientale. Il costo, tra 1 e 2 euro, rappresenta una richiesta simbolica per chi desidera godersi il parco senza causare danni. La novità interessa tutti i frequentatori abituali e i turisti.

Un ticket di ingresso per accedere ai Giardini Reali del Parco. Un ticket, naturalmente, a prezzo calmierato tra 1 a 2 euro. È questo quello che ipotizza Giada Turato, ex assessore all’Ambiente della giunta Pilotto (licenziata dal sindaco nell’agosto 2024) e oggi presidente dell’associazione Connetti Monza e Brianza. Un’idea che già in passato era stata più volta sollevata (in aula dal consigliere Paolo Piffer e poi diventata argomento di discussione sui social), ma che oggi per Turato diventa un necessità: per tutelare la flora e soprattutto la fauna, ma anche per rilanciare il Parco di Monza che, secondo la presidente di Connetti, meriterebbe molto di più. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

