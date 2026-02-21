Donne di Wanda a Sondrio cinquanta ritratti che raccontano sogno forza e riscatto
L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Dal 10 al 28 marzo a Palazzo Muzio la personale di Wanda Guanella promossa dall’Associazione Argonaute: "Percorso che interroga il senso profondo dell’identità femminile". Inaugurazione il 7 marzo Sarà inaugurata sabato 7 marzo 2026 alle ore 17 alla Sala Ligari di Palazzo Muzio a Sondrio la mostra "Donne di Wanda", personale tematica della pittrice Wanda Guanella, visitabile dal 10 al 28 marzo. L’esposizione, promossa dall’Associazione Argonaute, riunisce una cinquantina di tele dedicate a figure femminili che hanno inciso in modo profondo e duraturo nella cultura, nell’arte, nella musica, nella letteratura e nell’impresa.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Donne nella storia: Wanda Rutkiewicz, l’alpinista che sfidava i maschi«Dio ha voluto che noi salissimo così in alto e lo facessimo lo stesso giorno». Sono le parole che Papa Giovanni Paolo II rivolge a una sua connazionale polacca, il giorno che si incontrano di persona ... iodonna.it
Libri, premio Campiello ancora nel segno delle donne: vince Wanda Marasco con «Di spalle a questo mondo»Wanda Marasco ha vinto il Premio Campiello 2025 con Di spalle a questo mondo (Neri Pozza), 86 voti su 300 della giuria di lettrici e lettori anonimi. Al secondo posto (83 voti) il bel saggio di Fabio ... corrieredelveneto.corriere.it
CESIRA E LE ALTRE Storie di donne, coraggio e Resistenza. Venerdì 20 febbraio 2026 – ore 20.45 il Cine-Teatro Lux ospita uno spettacolo intenso e necessario: “Cesira e le altre”, di e con Ala Cavanna, con la partecipazione di Mauro Cavinato, Irene Regi - facebook.com facebook