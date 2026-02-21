Donne di Wanda a Sondrio cinquanta ritratti che raccontano sogno forza e riscatto

L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Dal 10 al 28 marzo a Palazzo Muzio la personale di Wanda Guanella promossa dall’Associazione Argonaute: "Percorso che interroga il senso profondo dell’identità femminile". Inaugurazione il 7 marzo Sarà inaugurata sabato 7 marzo 2026 alle ore 17 alla Sala Ligari di Palazzo Muzio a Sondrio la mostra "Donne di Wanda", personale tematica della pittrice Wanda Guanella, visitabile dal 10 al 28 marzo. L’esposizione, promossa dall’Associazione Argonaute, riunisce una cinquantina di tele dedicate a figure femminili che hanno inciso in modo profondo e duraturo nella cultura, nell’arte, nella musica, nella letteratura e nell’impresa.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Donne che raccontano donne: un canto di libertà in galleria FARèA Udine, in Galleria FARè, è stata inaugurata la mostra

