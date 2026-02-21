Donald Trump non sarà a Milano per la finale di hockey tra Usa e Canada

Donald Trump non parteciperà alla finale di hockey tra Stati Uniti e Canada a Milano, perché ha deciso di non lasciare gli Stati Uniti. La sua assenza si nota, considerando il suo ruolo di figura pubblica molto presente nel dibattito politico. L’evento si svolgerà comunque all’Arena Santa Giulia, con migliaia di spettatori pronti a seguire la partita. La scelta del presidente ha suscitato molte reazioni tra tifosi e organizzatori.

Per il match sono attesi circa 18mila spettatori. L’ultima finale olimpica maschile tra le due nazionali risale al 2010 Gli Stati Uniti e il Canada si affronteranno sul ghiaccio dell’Arena Santa Giulia, ma in tribuna non ci sarà il presidente americano Donald Trump. Dopo ore di valutazioni e contatti, il presidente ha deciso di rinunciare alla trasferta italiana che lo avrebbe portato prima ad assistere alla finalissima e poi a Verona per la cerimonia di chiusura. La decisione è arrivata nella mattinata di oggi. Fino a venerdì, però, la presenza di Trump era considerata uno scenario concreto, tanto che la macchina della sicurezza si era già messa in moto con riunioni operative in Questura a Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

