Donald Trump ci ripensa | improbabile la sua presenza a Milano per la finale di hockey

Donald Trump cambia idea e non parteciperà alla finale di hockey a Milano, prevista tra USA e Canada. La sua decisione arriva dopo aver valutato i rischi e le tensioni diplomatiche legate alla trasferta. Al suo posto, si aspetta la visita del capo dell’FBI, che arriverà per incontri ufficiali e incontri con le autorità italiane. La partita si svolgerà comunque come programmato, senza la presenza del presidente americano.

L’attesa per la finale olimpica di hockey maschile tra Stati Uniti e Canada all’Arena Santa Giulia di Milano è alle stelle, ma la presenza di Donald Trump appare sempre più incerta. Sebbene gli USA inseguano un oro storico che manca dal leggendario "Miracle on Ice" del 1980, le ultime indiscrezioni indicano che il Presidente starebbe decidendo di rinunciare al viaggio. A pesare sul possibile "no" non è solo il silenzio logistico — con Prefettura e Questura che non hanno ancora ricevuto conferme ufficiali o segnalazioni di ingenti movimenti di mezzi e persone — ma anche lo scenario politico interno americano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

