Domenicobollettino Monaldi e cordoglio

Domenico, un bambino sottoposto a trapianto il 23 dicembre 2025, è morto dopo un rapido deterioramento delle sue condizioni. La notizia è stata diffusa dal Monaldi, che esprime il suo cordoglio. Il piccolo era stato ricoverato da settimane e le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. La famiglia di Domenico riceve il sostegno delle equipe mediche. La sua scomparsa lascia un vuoto nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

10.08 "Con profondo dolore" si comunica che "il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche". Così l'Az.ospedaliera dei Colli,di cui fa parte il Monaldi, comunica il decesso del piccolo Domenico. "La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Domenico in condizioni critiche al Monaldi: “Non soffre, è sedato”Domenico, un bambino di due anni, si trova in condizioni molto gravi all'ospedale Monaldi di Napoli. Monaldi, il piccolo Domenico non ce l’ha fattaDomenico, il bambino di otto anni che aveva subito un trapianto di cuore, è deceduto questa mattina all'ospedale Monaldi. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trapianto non riuscito al Monaldi. Domenico, addio alla speranza: stop all'accanimento terapeutico. Condizioni in rapido peggioramento; L'addio al piccolo Domenico: Condizioni in rapido peggioramento. Da oggi solo cure palliative; Bambino dal cuore bruciato, Domenico è in rapido peggioramento ed è sedato: il punto sulle condizioni; Monaldi, terminato l'heart team con gli esperti nazionali: No al secondo trapianto al bimbo. Domenico è morto, il bimbo di 2 anni con il «cuore bruciato» era in condizioni disperate al MonaldiCon profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un ... ilgazzettino.it Monaldi, il piccolo Domenico non ce l'ha fattaL'annuncio dell'Azienda ospedaliera dei Colli. Il 23 dicembre scorso il bambino aveva ricevuto un cuore danneggiato ... rainews.it Nelle ultime 12 ore, le condizioni cliniche del piccolo Domenico hanno registrato un ulteriore, progressivo e rapido peggioramento. Lo rende noto l'ospedale Monaldi nel bollettino sulle condizioni del bimbo cui due mesi fa è stato trapiantato un cuore danne - facebook.com facebook Nelle ultime 12 ore, le condizioni cliniche del piccolo Domenico hanno registrato un ulteriore, progressivo e rapido peggioramento. Lo rende noto l'ospedale Monaldi nel bollettino sulle condizioni del bimbo cui due mesi fa è stato trapiantato un cuore danne x.com