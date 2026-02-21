Domenico tanta vicinanza e… sciacallaggio Da lunedì una fondazione a lui dedicata

Domenico si trova al centro di polemiche per la creazione di una fondazione a suo nome, causata dalla sua recente uscita dalla scena pubblica. La decisione ha generato reazioni contrastanti tra chi lo sostiene e chi invece vede in questa iniziativa un tentativo di sfruttare la sua immagine. La fondazione, prevista per lunedì, mira a sostenere progetti sociali, ma alcuni critici accusano di sciacallaggio. La vicenda continua a suscitare discussioni tra cittadini e osservatori.

Tempo di lettura: 4 minuti Il lungo addio si conclude all’alba. Domenico è stanco, e smette di sognare. Non soffre, non è cosciente, i genitori lo vegliano e con loro c’è il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, accorso all’alba per l’estrema unzione. Termina così la battaglia del “piccolo guerriero”, che mamma Patrizia ha sempre chiamato così con amore e orgoglio nei giorni della speranza di un cuore nuovo, dopo il trapianto con un organo danneggiato avvenuto il 23 dicembre. Il dolore sommerge Napoli e tutta l’Italia che ha seguito la vicenda facendo il tifo per questo bimbo di due anni e quattro mesi, sempre sorridente nelle foto con la madre e i fratelli malgrado la miocardiopatia dilatativa di cui soffriva dalla nascita e che aveva reso necessario il ricorso all’operazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Morto il bambino col cuore bruciato a Napoli, la mamma di Domenico: "Ora una Fondazione a lui dedicata"Domenico, il bambino di Napoli che ha perso la vita dopo il trapianto di cuore, ha acceso un movimento di solidarietà.

È morto il piccolo Domenico, la mamma: "È un angelo, ora una fondazione per lui". Medici accusati di omicidioIl piccolo Domenico, morto a causa delle complicazioni post-operatorie, ha causato grande dolore nella famiglia.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.