Domenico Meloni | Le autorità faranno piena luce La Russa | Profonda ingiustizia Italia Viva | Schillaci riferisca in Parlamento

Domenico, un bambino di due anni e mezzo, è morto questa mattina dopo aver ricevuto un trapianto di cuore danneggiato due mesi fa. La notizia ha suscitato reazioni tra i politici, con Meloni che promette che le autorità faranno piena luce sull’accaduto. La Russa definisce il fatto una “profonda ingiustizia”, mentre Italia Viva chiede a Schillaci di riferire in Parlamento sulle responsabilità. La vicenda ha acceso il dibattito pubblico e acceso le polemiche.

La politica esprime il suo cordoglio per Domenico, il bimbo di due anni e mezzo affetto da affetto da cardiomiopatia dilatativa morto questa mattina dopo essere stato sottoposto due mesi fa al trapianto di un cuore danneggiato. “L’Italia intera si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo Domenico, un guerriero che non sarà dimenticato – scrive su X la premier Giorgia Meloni -. Alla mamma Patrizia, al papà Antonio e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome mio e del Governo, il più sincero abbraccio e il più profondo cordoglio. Sono certa che le autorità competenti faranno piena luce su questa terribile vicenda”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Bonelli: Trump vuole Groenlandia e quindi attaccare Ue. Meloni riferisca in ParlamentoRecenti dichiarazioni indicano che Donald Trump avrebbe manifestato interesse per la Groenlandia, motivando questa scelta con ragioni di sicurezza e risorse naturali.

Sanità: Fornaro, 'Schillaci riferisca a tutela pazienti su San Raffaele'Il deputato Fornaro chiede al ministro Schillaci di fornire chiarimenti sulla vicenda del San Raffaele di Milano, sottolineando l'importanza di tutelare la salute dei pazienti e garantire trasparenza nelle decisioni sanitarie.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.