Domenico l' avvocato della famiglia | Omicidio volontario non colposo

Domenico, il bambino di 2 anni morto dopo un lungo ricovero, ha subito un tragico evento che l’avvocato della famiglia attribuisce a un'omissione grave. La causa si collega a presunti errori medici che, secondo l’avvocato, potrebbero configurare un reato di omicidio volontario, non colposo. L’avvocato spiega che le indagini puntano a dimostrare un'intenzione di danneggiare, basandosi sui dettagli della cartella clinica. La vicenda resta aperta e si attende una svolta nelle indagini.

"Si spera che una volta chiuse le indagini, si proceda per omicidio volontario e non colposo. Dall'esame della cartella clinica ci sono tutti i presupposti per far sì che si configuri il dolo eventuale": lo ha detto, in collegamento con 4 di Sera su Rete 4, Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia di Domenico, il bambino di 2 anni morto questa mattina dopo un calvario durato quasi due mesi. Tutto è iniziato lo scorso dicembre, quando al piccolo, all'ospedale Monaldi di Napoli, è stato trapiantato un cuore danneggiato. Da lì settimane trascorse in terapia intensiva nella speranza di una notizia positiva, che alla fine però purtroppo non c'è stata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Morto Domenico, avvisi di garanzia per i medici. I legali della famiglia: "Si indaghi per omicidio volontario"Domenico è morto a causa di un trapianto di cuore andato storto, che ha portato alla sua scomparsa lo scorso 23 dicembre.

Crans-Montana, il cambio di passo della procura sui Moretti. Indaga anche l'Italia. «Non colposo, ma omicidio volontario»La procura di Crans-Montana ha intensificato le indagini sui Moretti, coinvolgendo anche l’Italia.

