Domenico il figlio che tutta Italia ha perso Rabbia e fiori all' ospedale Monaldi di Napoli

Qualcuno ha lasciato una rosa bianca, qualcun altro un palloncino ed un orsacchiotto. Un uomo è partito da Caserta. E quando è arrivato all’ingresso del Monaldi si è fermato e si è inchinato, «per chiedere scusa al piccolo Domenico». «C'è molta rabbia, c'è qualche errore e chi ha sbagliato deve pagare, non si può morire così - dice - Domenico è il figlio di tutta l’Italia». Già, il figlio che tutta Italia ha perso. Per questo davanti all’ospedale sono arrivate anche mamme con i loro piccoli. «Ti abbiamo amato come nostro figlio, un nostro nipote, aiuta la tua famiglia e scusa questo mondo che non ti appartiene», si legge su uno dei tanti biglietti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Domenico morto al Monaldi, uomo si inchina davanti all’ospedale: “Sei il figlio di tutta l’Italia”Un uomo di Caserta si è inginocchiato davanti all’ospedale Monaldi per chiedere scusa a Domenico Caliendo, il bambino morto nelle ultime ore.

Morte piccolo Domenico, i Nas al Monaldi. La madre: "Truffe nel nome di mio figlio". Cordoglio da tutta ItaliaDomenico, un bambino di due anni, è morto poche ore fa, dopo un intervento al Monaldi che si è rivelato inefficace.

Domenico, il figlio che tutta Italia ha perso. Rabbia e fiori all'ospedale Monaldi di NapoliQualcuno ha lasciato una rosa bianca, qualcun altro un palloncino ed un orsacchiotto. Un uomo è partito da Caserta. E quando è arrivato all'ingresso del Monaldi si è fermato e si è inchinato, «per chi ...

«Domenico è diventato un angioletto, chiedo giustizia per mio figlio», mamma Patrizia: non sarà dimenticato VIDEOLa tragica morte del piccolo Domenico, un bambino che ha lottato per la vita dopo un trapianto di cuore malriuscito, ha scosso la comunità e suscitato una forte reazione della sua ... ilgazzettino.it

La mamma di Domenico: "Ora e' un angelo, vogliamo giustizia". "Dove trovo la forza Me la da' mio figlio" "Domenico se n'e' andato, e' diventato un angioletto, e io faro' un modo che non sia dimenticato e poi faremo giustizia. Con il mio avvocato faremo in mod - facebook.com facebook