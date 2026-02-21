Domenico il cappellano | Come è morto È stato durissimo

Domenico, il bambino di 2 anni, ha perso la vita a causa di un cuore gravemente danneggiato, che aveva ricevuto in un trapianto lo scorso dicembre. Il cappellano dell’ospedale Monaldi ha descritto le ultime ore come un momento molto difficile, con i genitori e i medici che hanno assistito con emozione. La famiglia ha affrontato il dolore con grande commozione, mentre il bambino si spegneva tra le lacrime di chi gli era vicino.

"È morto tra le lacrime dei genitori, dei padrini di battesimo e dei medici che gli erano accanto, è stato un momento molto duro": padre Alfredo Tortorella, il cappellano dell'ospedale Monaldi, ha raccontato gli ultimi momenti di vita di Domenico, il bambino di 2 anni a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato lo scorso dicembre. "Stamattina ero con la mamma del bambino dalle 7.45, al suo capezzale, perché nella notte mi era giunto il sentore che si fosse aggravato. Ho avvisato l'arcivescovo Battaglia, il quale ha procrastinato i suoi appuntamenti per venire. Nel giro di mezz'ora è arrivato dalla curia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

“Domenico è morto tra le lacrime dei genitori”. Gli ultimi attimi di vita raccontati dal cappellano del Monaldi: “Storia tragica”Il cappellano dell’ospedale Monaldi, padre Alfredo Tortorella, descrive gli ultimi istanti di Domenico, un bimbo di 2 anni e mezzo, morto questa mattina per un arresto cardiaco.

Domenico, il bimbo cui era stato trapiantato un cuore danneggiato, è mortoDomenico, il bambino di due anni e mezzo che due mesi fa aveva ricevuto un trapianto di cuore a Napoli, è deceduto.

