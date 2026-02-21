Domenica In | gli ospiti della puntata del 22 febbraio

Domenica In, condotta da Mara Venier, ha attirato molti telespettatori domenica 22 febbraio, grazie alla presenza di ospiti noti e a un'intervista speciale. La puntata è andata in onda alle 14 su Rai 1 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio hanno partecipato come co-conduttori, creando un clima vivace e coinvolgente. La trasmissione ha offerto momenti di intrattenimento e approfondimenti, tenendo il pubblico incollato allo schermo.

© Lopinionista.it - “Domenica In”: gli ospiti della puntata del 22 febbraio

“Domenica in” con Mara Venier, 2025 ROMA – Torna l’appuntamento con “Domenica In”, condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda domenica 22 febbraio alle 14 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Una nuova puntata con un ricco parterre di ospiti tra musica, racconti e attualità: il cantautore Cristiano De André si esibirà con alcuni dei brani più amati del repertorio del padre Fabrizio, e annuncerà le nuove date del tour “De André canta De André – Best Of Tour 2026”. Con lui anche la figlia Alice De André, comica e presentatrice, che presenterà il suo spettacolo “Alice non canta De André”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it “Domenica In”, gli ospiti della puntata del 15 febbraioIl Festival di Sanremo ha portato Carlo Conti a parlare di questa edizione, causando grande attesa tra il pubblico. Domenica In, gli ospiti della puntata del 1º febbraio da Christian De Sica a Lillo PetroloDomenica pomeriggio su Rai 1, Mara Venier conduce una nuova puntata di Caso Epstein, le foto della morte in carcere - 1mattina News 05/02/2026 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Domenica In, ospiti e anticipazioni oggi 15 febbraio: l'annuncio di Conti per Sanremo?; Domenica In: ospiti del 15 febbraio e collegamento con Carlo Conti da Sanremo; Domenica In, gli ospiti di oggi (15 febbraio 2026): Carlo Conti, Nek, Anna Ferzetti e tutti gli altri; Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, Carlo Conti svela Sanremo 2026 (con scoop): cosa vedremo. Domenica In, gli ospiti di Mara Venier oggi 15 febbraioCarlo Conti in collegamento da Sanremo. In studio anche Nek in partenza per il suo tour e Anna Ferzetti protagonista del film 'Domani interrogo' ... adnkronos.com Domenica In, gli ospiti di oggi (15 febbraio 2026): Carlo Conti, Nek, Anna Ferzetti e tutti gli altriCollegamento con il direttore artistico del Festival a pochi giorni dal via, musica dal vivo e cinema, poi i momenti dedicati a Claudio Villa e Sammy Basso, senza dimenticare attualità e intrattenimen ... today.it Bari Sud Tirol Domenica 15 febbraio 2026 Gli ospiti dei centri Metropolis Group tifano BARI!!! Una giornata di incontro, condivisione e crescita insieme Levante Zenit San Giuseppe San Francesco Polaris Crisalide Un’occasione speciale pe - facebook.com facebook