Domaso bar trasformati in ' discoteche abusive' | serate danzanti senza licenza due titolari denunciati

A Domaso, due titolari di un bar sono stati denunciati per aver organizzato serate danzanti senza autorizzazione. La polizia ha scoperto che il locale era stato trasformato in una discoteca clandestina, con console del DJ, tavoli spostati e eventi a tema promossi sui social network. Le autorità hanno chiuso temporaneamente il locale, che aveva già attirato numerosi giovani. La vicenda ha attirato l’attenzione degli abitanti della zona.

Console da dj, tavoli spostati e feste a tema pubblicizzate sui social: la polizia contesta la violazione del Tulps e segnala irregolarità su sicurezza e agibilità C’era la console del dj, i tavoli spostati per fare spazio alla pista e le serate a tema pubblicizzate sui social. Latino americano, feste in maschera nel periodo di Carnevale, musica fino a far ballare decine e decine di persone. Sulla carta erano bar. Nei fatti, secondo la polizia, si trasformavano in vere e proprie discoteche abusive. Durante gli accessi è stato accertato che i due bar organizzavano con cadenza settimanale vere e proprie serate danzanti a tema, promosse e divulgate attraverso i principali social network.🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Bar trasformati in discoteche con dj e piste da ballo. La scoperta della Polizia Gerocarne, scattano i sigilli: trasportavano rifiuti speciali pericolosi senza licenza. Due denunciatiLa Guardia di finanza di Vibo Valentia ha sequestrato un sito a Gerocarne dove due persone trasportavano rifiuti speciali pericolosi senza le autorizzazioni. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Domaso, bar trasformati in 'discoteche abusive': serate danzanti senza licenza, due titolari denunciati.