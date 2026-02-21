Dolore e speranza | il ricordo di Domenico e la nuova fondazione promossa dalla madre

La scomparsa di Domenico ha scosso profondamente la comunità locale, a seguito di una lunga battaglia contro una malattia grave. La madre, disperata, ha deciso di fondare un’associazione per sostenere altre famiglie in situazioni simili. La notizia ha suscitato molte reazioni, con persone che si stringono attorno alla famiglia in un momento difficile. La nuova iniziativa mira a offrire supporto concreto a chi affronta sfide simili.

Fiorella Zabatta (AVS): "Massimo sostegno alla famiglia. La memoria di Domenico diventi aiuto per altri bambini" “La notizia della morte del piccolo Domenico, dopo tanti errori che andranno accertati e puniti, dopo una lotta così lunga e drammatica, colpisce profondamente il cuore della nostra comunità. In questo momento di dolore lancinante, desidero esprimere il mio più sincero e commosso cordoglio alla famiglia, stringendomi a loro con rispetto e partecipazione. È un dolore che pervade l'intera comunità”. Così in una nota Fiorella Zabatta, co-portavoce nazionale di Europa Verde ed esponente di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS).🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Una madre in attesa: il toccante racconto di Patrizia, tra dolore e speranza per il figlio DomenicoPatrizia, in attesa di conoscere le sorti di suo figlio Domenico, vive giorni intensi tra momenti di dolore e piccoli segnali di speranza.

Addio a Domenico, è morto il bambino a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato. La madre: «Ora una fondazione in suo nome, voglio tener vivo il ricordo»Domenico, il bambino di due anni e mezzo, è morto a causa di un peggioramento improvviso delle sue condizioni cliniche.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.