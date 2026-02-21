Dollaro USA | status di valuta di riserva a rischio?

Il dollaro USA si trova in difficoltà perché il suo ruolo di valuta di riserva è messo in discussione. In molti paesi, le riserve in dollari sono sempre più ridotte, mentre cresce l’interesse per altre valute. Questa tendenza si è accentuata nelle ultime settimane, con alcune banche centrali che diversificano i propri investimenti. La questione riguarda direttamente la posizione del dollaro nel sistema finanziario mondiale e la sua affidabilità futura.

Il dollaro USA g ioca un ruolo complesso nel sistema finanziario globale: funge, infatti, da mezzo di scambio, asset di riserva e bene rifugio. Ognuna di queste funzioni è profondamente radicata nella fiducia istituzionale, nell'infrastruttura di mercato e nei precedenti storici, rendendo qualsiasi sfida al dominio del dollaro un processo complesso e graduale. Occorrerebbero non solo cambiamenti economici, ma anche una riconfigurazione della fiducia globale, della solidità istituzionale e dell'infrastruttura del mercato dei capitali. Lo spiega Jens Søndergaard, Analista valutario di Capital Group.