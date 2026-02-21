Dolittle | tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

Il film Dolittle ha attirato l’attenzione di molti spettatori, poiché trasmette una storia avvincente e divertente. La causa di questa curiosità è la sua programmazione su Italia 1, prevista per questa sera alle 21. La pellicola combina avventura e umorismo, con un cast ricco di interpreti noti. La trama si concentra sulle avventure di un dottore che comunica con gli animali. Molti si preparano a seguire la trasmissione che promette momenti di intrattenimento.

Dolittle: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, sabato 21 febbraio 2026, alle ore 21.20 va in onda il film Dolittle, pellicola del 2020 diretta da Stephen Gaghan. Basato su John Dolittle, protagonista della serie di romanzi dello scrittore britannico Hugh Lofting. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il Dr. John Dolittle è un veterinario che può parlare con gli animali e loro possono parlare a lui. La sua fama ha conquistato tutta l’Inghilterra, compresa la regina che come segno di ammirazione gli ha donato una magione con una riserva annessa dove accogliere e curare tutti gli animali. 🔗 Leggi su Tpi.it

