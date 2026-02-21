Divieto di sorpasso in A1 fino a Natale l’esperimento prosegue per mesi I camionisti | Aumentano i pericoli

L’A1 rimane chiusa al sorpasso fino a Natale, in un tentativo di migliorare la sicurezza. Da settimane, i camionisti segnalano che la manovra riduce i rischi, anche se alcuni temono che possa aumentare le situazioni di pericolo. La polizia stradale ha già effettuato diversi controlli, mentre le autorità monitorano attentamente la strada. La decisione di proseguire con questa misura resterà in vigore almeno fino a fine anno.

Arezzo, 21 febbraio 2026 – "L’esperimento dà buoni risultati. È ancora presto per un report scientifico con numeri, percentuali di incidentalità o dati sull’alleggerimento dei flussi di traffico, tuttavia i primi effetti sono facilmente misurabili. Basta attraversare al volante di una macchina il tratto aretino dell’Autosole: tir sulla corsia di marcia, vetture su quella di sorpasso. Così dai primi giorni di novembre. Due parallele che non si incontrano, salvo quando si verificano incidenti. Come quello di martedì: una carambola di auto e camion tra Arezzo e il Valdarno con sette feriti. E come la tragedia d’agosto costata la vita a due volontari della Misericordia e al paziente che trasportavano in ambulanza.🔗 Leggi su Lanazione.it

Strada provinciale 102/I, dal 28 febbraio senso unico alternato e divieto di sorpasso per lavori su cavidottoLa strada provinciale 102I a Paternò diventa a senso unico alternato dal 28 febbraio, a causa dei lavori su un cavidotto sotterraneo.

La denuncia di Nicolao: "Lanterne spente da 6 mesi e buche trappola, pericoli in vicolo Giardinello ai Tartari"Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione, denuncia che le lanterne nel vicolo Giardinello ai Tartari sono spente da sei mesi.

