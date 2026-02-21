Divieto di lasciare il Comune di residenza | trovato da un' altra parte

A. è stato arrestato dai carabinieri di Marano perché aveva lasciato il Comune di residenza senza permesso. Durante un pattugliamento, i militari lo hanno fermato in un’altra zona della città. L’uomo era sotto stretta sorveglianza a causa di un divieto di lasciare il proprio Comune. Il controllo ha portato al suo fermo, confermando la sua presenza in un’area vietata. La vicenda si è svolta nel corso di un’operazione di sorveglianza preventiva.

A. L., 26 anni, è stato scoperto a Mugnano, ma sarebbe dovuto rimanere a Melino Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione del fenomeno ormai diffuso delle rapine sulle arterie principali della città partenopea i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano hanno arrestato A. L., 26enne residente a Melito, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e divieto di lasciare il comune di Melito è stato trovato alla guida di un auto mentre percorreva la Circumvallazione Esterna all’altezza di Mugnano di Napoli.🔗 Leggi su Napolitoday.it Capodanno, divieto di accensione botti e fuochi pirotecnici: "Non lasciare gli animali domestici da soli"In occasione dei festeggiamenti di Capodanno, il Comune di San Mauro Pascoli ricorda il divieto di accensione di botti e fuochi pirotecnici, per garantire la sicurezza di tutti. Leggi anche: Insieme contro la violenza di genere, il Comitato Giovani per Giulia: “Iniziamo dalle piccole cose, non voltiamoci dall’altra parte, il cambiamento parte da noi” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Emanata ordinanza che adotta misure di prevenzione e sensibilizzazione relative alla presenza di esemplari di lupo nel territorio comunale; Crans-Montana, un altro giallo su Jessica Moretti: la cauzione non è stata pagata. Il silenzio del Tribunale; Pericolo valanghe, evacuata e chiusa al traffico un'intera frazione: 40 persone hanno dovuto lasciare case e alberghi; Controlli ad alto impatto nel centro di Bari: piazza Umberto e piazza Moro passate al setaccio. CARABINIERI DI NAPOLI * : «ARRESTO A MUGNANO DI NAPOLI, IL 26ENNE VIOLA IL DIVIETO DI LASCIARE MELITO.»Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione del fenomeno ormai diffuso delle rapine sulle arterie principali della città ... agenziagiornalisticaopinione.it Mugnano di Napoli: viola il divieto di lasciare Melito, arrestato 26ennePer la violazione della misura di prevenzione, il 26enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio ... ilgazzettinovesuviano.com Strage di Crans-Montana: Cauzione pagata, Jacques Moretti scarcerato per una 'nuova valutazione rischio di fuga'. Non avrà il braccialetto elettronico ma divieto di lasciare il territorio elvetico, obbligo di firma e di depositare tutti i documenti d'identità. La decisi - facebook.com facebook