Ditonellapiaga | A Sanremo sarò irriverente e teatrale

Da panorama.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ditonellapiaga si prepara a esibirsi a Sanremo, portando sul palco un brano energico e provocatorio. La cantante ha annunciato che sarà irriverente e teatrale durante la performance, scegliendo un approccio deciso e coinvolgente. La sua presenza alla 76ª edizione del Festival di Sanremo si fa sempre più concreta, con un’interpretazione che promette di sorprendere il pubblico. La serata si avvicina, e tutti aspettano la sua esibizione.

Ditonellapiaga   è pronta a tornare sul palco dell’Ariston in occasione della 76° edizione del  Festival di Sanremo  con  Che fastidio!, brano energico, diretto e pungente. Scritto e composto da lei stessa insieme a Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi e Alessandro Casagni,  Che fastidio!, regala uno spaccato sincero delle piccole e grandi insofferenze della vita quotidiana e di quella strana sensazione di sentirsi fuori posto, raccontata dall’artista in modo ironico e mai giudicante attraverso tutto ciò che può dar fastidio nella vita di tutti i giorni. Il brano sanremese farà parte del nuovo album, Miss Italia, in uscita il 10 aprile. 🔗 Leggi su Panorama.it

