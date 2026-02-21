Ditonellapiaga è pronta a tornare sul palco dell’Ariston in occasione della 76° edizione del Festival di Sanremo con Che fastidio!, brano energico, diretto e pungente. Scritto e composto da lei stessa insieme a Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi e Alessandro Casagni, Che fastidio!, regala uno spaccato sincero delle piccole e grandi insofferenze della vita quotidiana e di quella strana sensazione di sentirsi fuori posto, raccontata dall’artista in modo ironico e mai giudicante attraverso tutto ciò che può dar fastidio nella vita di tutti i giorni. Il brano sanremese farà parte del nuovo album, Miss Italia, in uscita il 10 aprile. 🔗 Leggi su Panorama.it

Sanremo, Ditonellapiaga pronta per il Festival: “Esibizione sarà teatrale e irriverente”Ditonellapiaga si prepara per il Festival di Sanremo, portando il brano ‘Che fastidio!’.

Sanremo 2026, Ditonellapiaga pronta per il Festival: “Esibizione sarà teatrale e irriverente”Ditonellapiaga partecipa a Sanremo 2026 con il brano ‘Che fastidio!’, scelto tra le preferenze dei giornalisti durante le anteprime.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ditonellapiaga: La mia canzone a Sanremo è un calcio in faccia; Sanremo 2026, Ditonellapiaga: La mia canzone è un calcio in faccia; Sanremo 2026, Morgan non sarà alla serata delle cover; Ditonellapiaga a Sanremo 2026: la cantante di Chimica non è più un’outsider.

Ditonellapiaga: «A Sanremo sarò irriverente e teatrale»Ditonellapiaga è pronta a tornare sul palco dell’Ariston in occasione della 76° edizione del Festival di Sanremo con Che fastidio!, brano energico, diretto e pungente. panorama.it

Ditonellapiaga a Sanremo 2026 con Che fastidio!: il ritorno all’Ariston tra ironia e un nuovo albumDitonellapiaga è pronta a calcare nuovamente il palco dell'Ariston in occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo con Che fastidio!, un brano ... lifestyleblog.it

Non vediamo l’ora! #Ditonellapiaga #Sanremo #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Cinque nomi per il ballottaggio finale di #Sanremo #Ditonellapiaga #Fulminacci #EddieBrock #Sayf #FedezMasini x.com